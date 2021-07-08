В Татарстане перевозчикам девяти районов начнут компенсировать потери от перевозки льготников

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане транспортные компании, осуществляющие перевозку «льготников» по нерегулируемым тарифам в общественном транспорте, смогут получать субсидии из бюджета республики для компенсации выпадающих потерь. Госсовет РТ одобрил законодательную инициативу Минтранса РТ по обеспечению равнодоступности общественного транспорта.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, общественный транспорт работает по нерегулируемым тарифам в девяти муниципальных образованиях. Среди них — Зеленодольск, Чистополь, Азнакаево, Актаныш, Менделеевск.

При этом увеличивать расходы на компенсацию потерь не предполагается, уточнил Ханифов. По его словам, на 2021 год выделено 1,347 млрд рублей на оплату перевозки «льготников», и этого достаточно. Таким образом, перевозчики этой категории граждан в девяти муниципальных образований Татарстана смогут получать субсидии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в марте зеленодольский перевозчик заявил об отказе с 1 марта 2021 года перевозить льготников на пригородных маршрутах, в том числе до Казани. Перевозчик заявил, что это вынужденная мера, так как Миндортранс РТ отказался компенсировать в полном объеме перевозчику расходы за перевозку граждан по единому месячному социальному проездному билету.

В прокуратуре Татарстана тогда объяснили, что проблема возникла из-за несовершенства законодательства РТ, в котором не предусмотрен механизм расчета размера компенсаций в районах, где перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам.

Луиза Игнатьева