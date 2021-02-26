Прокуратура Татарстана разобралась с отменой льгот на проезд из Зеленодольска до Казани

Прокуратура Татарстана проанализировала ситуацию с отменой льгот на междугородние перевозки. Проблема возникла из-за несовершенства республиканского законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Ранее руководитель ООО «Экспресс» объявил об отказе с 1 марта 2021 года перевозить льготников на пригородных маршрутах, в том числе до Казани. Перевозчик заявил, что это вынужденная мера, так как Миндортранс Татарстана отказался компенсировать в полном объеме перевозчику расходы за перевозку граждан по единому месячному социальному проездному билету.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Как отметили в надзорном ведомстве, эта проблема возникла из-за несовершенства законодательства республики, в котором не предусмотрен механизм расчета размера компенсаций в районах, где перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам.



Для решения проблемы перевозки льготников на пригородных маршрутах прокуратура подготовила и направила в Госсовет Татарстана предложение о необходимости внесения изменений в Закон РТ от 19.12.2008 № 123-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан».



Также Зеленодольская прокуратура внесла представление главе районного исполкома и официально предостерегла руководителя ООО «Экспресс» о недопустимости нарушения прав льготных категорий граждан.



На встрече, которая проходила в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ, с перевозчиком договорились о том, что вплоть до законодательного урегулирования транспортной проблемы перевозка льготников на пригородном маршруте будет продолжаться. Вопрос по-прежнему остается на контроле прокуратуры, уточнили в ведомстве.



Об отмене льгот на междугородние перевозки с 1 марта в Зеленодольске объявили на минувшей неделе.

В среду начальник управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров заявил, что это произошло из-за того, что исполком Зеленодольского района РТ не заключил соответствующий договор с перевозчиком.

Сегодня стало известно, что зеленодольский перевозчик не будет отменять перевозки граждан по социальному проездному. Обслуживание пассажиров-льготников по маршрутам №104 и №104а до Казани продолжится.