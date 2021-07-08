Василевский стал первым российским вратарем, выигравшим «Конн Смайт Трофи»
26-летний голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выиграл приз «Конн Смайт Трофи» — он вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.
Так, вратарь «Тампы» стал первым российским вратарем и третьим российским игроком в истории североамериканской лиги, которого признали самым ценным игроком плей-офф.
«Конн Смайт Трофи» получал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в 2009-ом, а спустя девять лет и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» дома в пятом матче финала Кубка Стэнли со счетом 1:0 и одержала победу в турнире. Счет в финальной серии — 4:1.
До этого Андрей Василевский стал самым побеждающим российским голкипером в матчах Кубка Стэнли.
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