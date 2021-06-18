Василевский стал первым по победам в Кубке Стэнли среди российских вратарей

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский стал самым побеждающим российским голкипером в матчах Кубка Стэнли.

Воспитанник уфимского хоккея помог своему клубу одолеть «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), отразив 26 бросков по своим воротам. Счет в полуфинальной серии стал 2:1 в пользу «Тампы».

Для Василевского эта победа стала уже 43-й в 72-х сыгранных матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на первое место среди российских вратарей, обойдя экс-голкипера «Сан-Хосе» Евгения Набокова, в активе которого осталось 42 победы.

Ранее в этом плей-офф Василевский обошел Николая Хабибулина (выиграл 39 из 72 игр).