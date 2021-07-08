«Тампа» стала победителем Кубка Стэнли, обыграв «Монреаль»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» дома в пятом матче финала Кубка Стэнли со счетом 1:0 и одержала победу в турнире. Счет в финальной серии — 4:1.



Единственную шайбу забросил Росс Колтон. Голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, совершив 19 сейвов из 19 бросков. Российский форвард Никита Кучеров за 19.36 бросил по воротам соперника на площадке пять раз, его показатель полезности составил «0». Такой же показатель заработал Защитник Михаил Сергачев за 20.43 — он на льду один раз бросил по воротам.

Защитник «Канадиенс» Александр Романов за 12.43 — показатель полезности «0» — сделал один бросок по воротам.

В серии «Тампа» ранее побеждала со счетом 5:1, 3:1 и 6:3. «Монреаль» обыгрывал соперника со счетом 3:2. В полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:3 в серии, «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4:2.

рРнее «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли по хоккею и вышел в финал.

Маргарита Головатенко