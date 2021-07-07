Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале в марте этого года, покинул его спустя 107 дней. Он направляется в сторону Средиземного моря, чтобы завершить маршрут в Роттердам, сообщает ТАСС.

Напомним, контейнеровоз в Суэцком канале сняли с мели 29 марта. Однако спустя время Ever Given из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Но при этом контейнеровоз не сел на мель.

Ever Given сел на мель 26 марта. Он заблокировал проход судам с грузом на сумму $10 млрд. По данным Bloomberg, инцидент привел к повышению цен на морские перевозки, причем это коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал.



Татьяна Демина