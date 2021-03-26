Контейнеровоз, севший на мель в Суэцком канале, заблокировал проход судам с грузом на $10 млрд

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, заблокировал проход судам с грузом на сумму $10 млрд. По данным Bloomberg, инцидент привел к повышению цен на морские перевозки, причем это коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал.



Например, стоимость перевозки морского контейнера в 40 футов из Китая в Европу достигла почти $8 тыс. — в четыре раза больше, чем год назад.

Напомним, во вторник утром один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель в Суэцком канале, его развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой — в другой. Судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу. Некоторые эксперты предположили, что из-за простоя кораблей цены на нефть могут повыситься и на 10%.

Через этот канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок. Это наиболее загруженная водная магистраль мировых перевозок нефти танкерами.