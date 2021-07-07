Верховный суд Татарстана назначил две экспертизы по делу о ликвидации ВТОЦ

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Рассмотрение иска о ликвидации Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) вновь отложил Верховный суд Татарстана. Судья Эдуард Каминский назначил две судебные экспертизы.

Назначена психолого-лингвистическая экспертиза устава организации, сообщает «Коммерсантъ». Ее проведет Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ — на это у организации есть 60 дней со дня получения материалов дела. Кроме того, Казанский федеральный университет займется установлением аутентичности перевода выступления Фаузии Байрамовой на конференции ВТОЦ в прошлом году — вуз должен сделать это за 15 дней.

В среду, 24 февраля, Верховный суд республики начал рассматривать иск прокуратуры РТ о ликвидации ВТОЦ. С иском надзорное ведомство обратилось в суд 15 января. В прокуратуре «Реальному времени» пояснили, что деятельность организации носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ.

Алексей Нечаев