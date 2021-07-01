С 2022 года в России прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 026 рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти России установили величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам на 2022 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 1 января следующего года величина прожиточного минимума в России на душу населения составит 11 950 рублей, для трудоспособных граждан — 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, для детей — 11 952 рубля.

В феврале Кабмин Татарстана утвердил прожиточный минимум на 2021 год в размере 9 955 рублей. Для трудоспособного населения он составит 10 622 рубля, пенсионеров — 8 423 рубля, детей — 9 995 рублей. Все расчеты делались на основе прогноза социально-экономического развития республики на 2021—2023 годы.

Татьяна Демина