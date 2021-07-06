Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара

Минфин России представил обновленную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Доля доллара сократилась до нуля, фунта — до 5%, доли евро и юаня увеличили до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота — 20,2%.

Минфин конвертировал средства ФНБ, лежащие на счетах ЦБ в валюте, а также средства бюджета на 31,6 млрд рублей, зачисленные в фонд 2 июля, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня, на полях Петербургского международного экономического форума министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара и снизит долю британского фунта в структуре Фонда национального благосостояния. Это делается для обеспечения сохранности средств ФНБ.



Татьяна Леухина