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В Минфине объяснили изменения в структуре Фонда национального благосостояния

21:17, 03.06.2021
В Минфине объяснили изменения в структуре Фонда национального благосостояния
Фото: Максим Платонов (архив)

Изменения структуры Фонда национального благосостояния связаны с обеспечением сохранности его средств. Об этом сообщает пресс-служба российского Минфина.

Сегодня глава ведомства Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара и снизит долю британского фунта в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). В нем увеличится доля евро и юаня, появится золото. Доля японской иены останется неизменной.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Изменения проводятся в контексте «макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики», говорится в сообщении Минфина.

Китайский юань и евро определили как валюты стран ведущих внешнеэкономических партнеров России. Золото определено в качестве актива, способного обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть
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