Отказ от доллара не повлияет на его функционирование в России — Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отказ от доллара для хранения резервов не повлияет на его функционирование в России.



Деньги можно будет так же обменивать, хранить личные сбережения в долларах. Государство же диверсифицирует в другие активы, сообщает «РИА Новости».

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В начале июня сообщалось, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара и снизит долю британского фунта в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). В доллары будет вложено 0%, в евро — 40%, в юани — 30%, в золото — 20%, в фунты и иены — по 5%.

В пресс-службе российского Минфина сообщали, что изменения структуры ФНБ связаны с обеспечением сохранности его средств.

Маргарита Головатенко