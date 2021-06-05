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Экономика

Отказ от доллара не повлияет на его функционирование в России — Кудрин

17:08, 05.06.2021
Отказ от доллара не повлияет на его функционирование в России — Кудрин
Фото: pixabay.com

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отказ от доллара для хранения резервов не повлияет на его функционирование в России.

Деньги можно будет так же обменивать, хранить личные сбережения в долларах. Государство же диверсифицирует в другие активы, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

В начале июня сообщалось, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара и снизит долю британского фунта в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). В доллары будет вложено 0%, в евро — 40%, в юани — 30%, в золото — 20%, в фунты и иены — по 5%.

В пресс-службе российского Минфина сообщали, что изменения структуры ФНБ связаны с обеспечением сохранности его средств.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБанкиОбществоВласть
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