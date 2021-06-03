Минфин сообщил об отказе от доллара в структуре Фонда национального благосостояния

Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара и снизит долю британского фунта в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В фонде увеличится доля евро и юаня, появится золото. Доля японской иены останется неизменной.

— В долларах (будет вложено, — прим. ред.) — 0%, в евро — 40%, в юанях — 30%, в золото — 20%, в фунты и иены — по 5%, — передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru

Валютная структура средств ФНБ уже менялась в феврале. В нее тогда добавили юань (15%) и иену (5%), а долю и доллара, и евро сократили с 45 до 35%. Это сделали для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков.

В начале мая президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить направление средств ФНБ на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

