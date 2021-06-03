Минфин сообщил об отказе от доллара в структуре Фонда национального благосостояния
Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара и снизит долю британского фунта в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
В фонде увеличится доля евро и юаня, появится золото. Доля японской иены останется неизменной.
— В долларах (будет вложено, — прим. ред.) — 0%, в евро — 40%, в юанях — 30%, в золото — 20%, в фунты и иены — по 5%, — передает ТАСС его слова.
Валютная структура средств ФНБ уже менялась в феврале. В нее тогда добавили юань (15%) и иену (5%), а долю и доллара, и евро сократили с 45 до 35%. Это сделали для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков.
В начале мая президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить направление средств ФНБ на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры.
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