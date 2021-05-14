Губернатору Токио передали петицию против Олимпиады, ее подписали 350 тысяч человек

Губернатору Токио Юрико Коикэ передали петицию, направленную на отказ от проведения Олимпийских игр — 2020 из-за пандемии коронавируса. Документ уже подписали 350 тысяч человек.

Петиция была передана властям Токио через сотрудника мэрии. Теперь губернатору и руководству города предстоит рассмотреть этот вопрос.

Организаторы сбора подписей намерены продолжить продвигать петицию вплоть до полного отказа властей от проведения Олимпиады на территории Японии. Они полагают, что подвижки в этом вопросу могут появиться ближе к лету, когда начнется предвыборная кампания депутатов законодательной ассамблеи Токио.

Петиция, подписанная 350 тысячами человек, предполагает отмену проведения Олимпийских игр в 2021 году. Инициатором сбора подписей стал местный юрист Кэндзи Уцуномия. По его словам, МОК, МПК, правительство и администрация Токио «пытаются провести Олимпиаду насильно».

Также в петиции указано, что проведение Олимпийских игр заставит организаторов соревнований забрать в больницах и поликлиниках часть медицинских работников ради обеспечения безопасности спортсменов. Это может привести к ухудшению обстановки в стране в период пандемии коронавируса.

На сегодняшний день в нескольких префектурах Японии действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом больных COVID-19.

Напомним, ранее стало известно, что вместо гимна российским спортсменам на Олимпиаде в Токио будет звучать музыка Чайковского.