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В Татарстане за сутки зарегистрировали 42 новых случая COVID-19

11:05, 06.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрировали 42 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за прошедшие сутки подтвердились 42 заразившихся COVID-19. Всего в республике выявлено 22 680 случаев коронавируса.

Вылечились за сутки 20 татарстанцев. Всего с начала пандемии в республике выздоровели 20 329 человек.

Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на утро 6 июля читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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