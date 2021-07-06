В Татарстане за сутки зарегистрировали 42 новых случая COVID-19

В Татарстане за прошедшие сутки подтвердились 42 заразившихся COVID-19. Всего в республике выявлено 22 680 случаев коронавируса.

Вылечились за сутки 20 татарстанцев. Всего с начала пандемии в республике выздоровели 20 329 человек.

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Татьяна Демина