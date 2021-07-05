В лагерях Татарстана нашли больше 600 нарушений — видео

В лагерях Татарстана выявили больше 600 нарушений. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Половина нарушений связаны с организацией продуктов питания. Чаще всего в лагерях проверяющие находили продукты питания с истекшим сроком годности, без маркировки. Также на территориях отсутствовали антисептики.

На субботнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал организацию питания в детских оздоровительных лагерях республики.



В конце июня в лагере «Чайка» Пестречинского района РТ шесть детей в возрасте 10—13 лет выпили антисептик и отравились. Ребят госпитализировали, им сделали промывание желудков. Также в начале июля в детском коммерческом лагере ООО ЦР «Инженеры будущего+» на базе гостиничного комплекса «Регина» в поселке Петровский девятилетний мальчик выпал из окна. Было возбуждено уголовное дело.