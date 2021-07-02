В Татарстане после падения ребенка из окна в детском лагере возбуждено уголовное дело

Фото: прокуратура РТ

После падения ребенка из окна в детском лагере возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Татарстану.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного отдыха детей. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в детском коммерческом лагере ООО ЦР «Инженеры будущего+» на базе гостиничного комплекса «Регина» в поселке Петровский. Девятилетний мальчик играл с другими детьми в прятки, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Сетка веса ребенка не выдержала.

Директор детского коммерческого лагеря ООО ЦР «Инженеры будущего+» на базе гостиничного комплекса «Регина» в поселке Петровский под Казанью Рамильда Усманова прокомментировала инцидент с падением 9-летнего мальчика из окна. Ребенок крупный и очень активный.

Ольга Плешкова