Президент Татарстана раскритиковал организацию питания в детских лагерях

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана жестко раскритиковал организацию питания в детских оздоровительных лагерях республики. Во время проверок выявили 332 нарушения, с реализации сняли свыше 740 кг продуктов питания.

В 60 лагерях работают 19 операторов питания, еще 56 лагерей готовят самостоятельно. Больше всего нарушений — у первых (52%).



Так, продукты с истекшим сроком нашли в лагерях: «Чирша» Высокогорский район, «Заречный» Нурлатский, «Патриот» Верхнеуслонский, «Дуслык» г. Казань. Среди операторов в этом проштрафились «Трапеза Компани» (работает в «Чирше»), «Статус» (в «Динамо» Казань и ДОЛ «Университет Иннополис»), «АБК Пеймент» (в «имени Губина» Бугульминский район).



Среди других нарушений — продукция без маркировки, документов, запрещенные продукты питания, готовые блюда с бактериями и бактерии в смывах пищеблоков.



Также на заседании вспомнили недавний случай с отравлением детей в лагере «Чайка» Пестречинского района, где шестеро детей отравились антисептиком. В средстве обнаружили метанол, а само оно находилось рядом с кулером. К счастью, пострадавшим быстро оказали медицинскую помощь, все ребята поправились.