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В Минтруда РТ назвали нерабочие праздничные дни в Татарстане в 2021 году

13:55, 17.11.2020 4
В Минтруда РТ назвали нерабочие праздничные дни в Татарстане в 2021 году
Фото: realnoevremya.ru

Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ утвердило производственный календарь на 2021 год, в котором определены нерабочие праздничные дни в республике в следующем году.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ и статье 1 Закона РТ от 19.02.1992 № 1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан», нерабочими праздничными днями в Татарстане в 2021 году станут:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 13 мая — Ураза-байрам;
  • 12 июня — День России;
  • 20 июля — Курбан-байрам;
  • 30 августа — День Татарстана;
  • 4 ноября — День народного единства;
  • 6 ноября — День Конституции РТ.

Указанные даты празднования религиозных праздников мусульман Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году определены Духовным управлением мусульман (ДУМ) РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Дополнительные дни отдыха в 2021 году у татарстанцев и жителей России появятся и в связи с переносом выходных дней:

  • 5 ноября, пятница (перенос с субботы, 2 января);
  • 31 декабря, пятница (перенос с воскресенья, 3 января);
  • 22 февраля, понедельник (перенос с субботы, 20 февраля).

Сокращенные на один час рабочие дни ожидают жителей Татарстана 20 февраля, 30 апреля, 12 мая, 11 июня, 19 июля и 3 ноября 2021 года.

Общее количество выходных дней при пятидневной рабочей неделе в республике в 2021 году составит 121 день.

Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    Почему в этом списке 2 мусульманских праздника и всего один Православный? Почему Пасха не числится среди праздниов?
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    Анонимно 17 ноя
    Всю неделю перед вашим Рождеством отдыхают. Хоть запразднуйся.
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    Анонимно 10:48
    Не перед нашим, а перед Христовым
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  • Анонимно 17 ноя
    потому что пасха в воскресенье?
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