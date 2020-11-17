В Минтруда РТ назвали нерабочие праздничные дни в Татарстане в 2021 году

Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ утвердило производственный календарь на 2021 год, в котором определены нерабочие праздничные дни в республике в следующем году.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ и статье 1 Закона РТ от 19.02.1992 № 1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан», нерабочими праздничными днями в Татарстане в 2021 году станут:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

13 мая — Ураза-байрам;

12 июня — День России;

20 июля — Курбан-байрам;

30 августа — День Татарстана;

4 ноября — День народного единства;

6 ноября — День Конституции РТ.

Указанные даты празднования религиозных праздников мусульман Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году определены Духовным управлением мусульман (ДУМ) РТ.



Фото: realnoevremya.ru

Дополнительные дни отдыха в 2021 году у татарстанцев и жителей России появятся и в связи с переносом выходных дней:

5 ноября, пятница (перенос с субботы, 2 января);

31 декабря, пятница (перенос с воскресенья, 3 января);

22 февраля, понедельник (перенос с субботы, 20 февраля).

Сокращенные на один час рабочие дни ожидают жителей Татарстана 20 февраля, 30 апреля, 12 мая, 11 июня, 19 июля и 3 ноября 2021 года.

Общее количество выходных дней при пятидневной рабочей неделе в республике в 2021 году составит 121 день.