В ДУМ РТ назвали места заклания в Казани в Курбан-байрам

В Казани обряды жертвоприношения в Курбан-байрам проведут в 16 специально отведенных местах заклания. Все мероприятия пройдут с соблюдением антиковидных ограничений, заверили в ДУМ Татарстана.

Забойные цехи в Казани организованы в следующих точках:

«Казан Нуры» (Фатыха Амирхана, 3);

«Салихжан» (Бестужева, 66а);

«Аль-Марджани» (Каюма Насыри, 17);

«Гадель» (Оренбургский тракт, 193);

«Ризван» (Хусаина Мавлютова, 48а);

«Апанаевская» (Каюма Насыри, 27);

«Тынычлык» (пос. Мирный, ул. Мелитопольская, 15);

Комплекс по ул. Братьев Петряевых;

«Сулейман» (Ютазинская, 8а, к. 1);

«Рамазан» (Окольная, 25б);

«Маулид» (пос. Залесный, ул. Селянская, 23);

«Куддус» (Яснополянский переулок, 16, (Карьер);

«Иман Нуры» (пос. Нагорный, ул. Дорожная, 32а);

«Раджап» (Энгельса, 20/39);

«Фатиха» — Кадышевская мечеть (Рихарда Зорге, 2а, (Кадышево);

«Билял» (Иркен, 29).



В других крупных городах Татарстана специальные места для заклания согласовываются с мухтасибатом, уточнили в ДУМ РТ



Курбан-байрам в этом году приходится на 20 июля, в республике он объявлен выходным днем. По единогласному решению совета казыев ДУМ Татарстана размер нисаба для совершения курбана определен в размере 36 тыс. рублей (равен стоимости 595 граммов серебра).

Татьяна Демина