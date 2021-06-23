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В ДУМ РТ назвали места заклания в Казани в Курбан-байрам

19:37, 23.06.2021
В ДУМ РТ назвали места заклания в Казани в Курбан-байрам
Фото: dumrt.ru

В Казани обряды жертвоприношения в Курбан-байрам проведут в 16 специально отведенных местах заклания. Все мероприятия пройдут с соблюдением антиковидных ограничений, заверили в ДУМ Татарстана.

Забойные цехи в Казани организованы в следующих точках:

  • «Казан Нуры» (Фатыха Амирхана, 3);
  • «Салихжан» (Бестужева, 66а);
  • «Аль-Марджани» (Каюма Насыри, 17);
  • «Гадель» (Оренбургский тракт, 193);
  • «Ризван» (Хусаина Мавлютова, 48а);
  • «Апанаевская» (Каюма Насыри, 27);
  • «Тынычлык» (пос. Мирный, ул. Мелитопольская, 15);
  • Комплекс по ул. Братьев Петряевых;
  • «Сулейман» (Ютазинская, 8а, к. 1);
  • «Рамазан» (Окольная, 25б);
  • «Маулид» (пос. Залесный, ул. Селянская, 23);
  • «Куддус» (Яснополянский переулок, 16, (Карьер);
  • «Иман Нуры» (пос. Нагорный, ул. Дорожная, 32а);
  • «Раджап» (Энгельса, 20/39);
  • «Фатиха» — Кадышевская мечеть (Рихарда Зорге, 2а, (Кадышево);
  • «Билял» (Иркен, 29).

В других крупных городах Татарстана специальные места для заклания согласовываются с мухтасибатом, уточнили в ДУМ РТ

Курбан-байрам в этом году приходится на 20 июля, в республике он объявлен выходным днем. По единогласному решению совета казыев ДУМ Татарстана размер нисаба для совершения курбана определен в размере 36 тыс. рублей (равен стоимости 595 граммов серебра).

Татьяна Демина
ОбществоКультураИстория Татарстан
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