В ДУМ РТ назвали места заклания в Казани в Курбан-байрам
В Казани обряды жертвоприношения в Курбан-байрам проведут в 16 специально отведенных местах заклания. Все мероприятия пройдут с соблюдением антиковидных ограничений, заверили в ДУМ Татарстана.
Забойные цехи в Казани организованы в следующих точках:
- «Казан Нуры» (Фатыха Амирхана, 3);
- «Салихжан» (Бестужева, 66а);
- «Аль-Марджани» (Каюма Насыри, 17);
- «Гадель» (Оренбургский тракт, 193);
- «Ризван» (Хусаина Мавлютова, 48а);
- «Апанаевская» (Каюма Насыри, 27);
- «Тынычлык» (пос. Мирный, ул. Мелитопольская, 15);
- Комплекс по ул. Братьев Петряевых;
- «Сулейман» (Ютазинская, 8а, к. 1);
- «Рамазан» (Окольная, 25б);
- «Маулид» (пос. Залесный, ул. Селянская, 23);
- «Куддус» (Яснополянский переулок, 16, (Карьер);
- «Иман Нуры» (пос. Нагорный, ул. Дорожная, 32а);
- «Раджап» (Энгельса, 20/39);
- «Фатиха» — Кадышевская мечеть (Рихарда Зорге, 2а, (Кадышево);
- «Билял» (Иркен, 29).
В других крупных городах Татарстана специальные места для заклания согласовываются с мухтасибатом, уточнили в ДУМ РТ
Курбан-байрам в этом году приходится на 20 июля, в республике он объявлен выходным днем. По единогласному решению совета казыев ДУМ Татарстана размер нисаба для совершения курбана определен в размере 36 тыс. рублей (равен стоимости 595 граммов серебра).
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