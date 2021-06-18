Женский «Рубин» одержал первую победу в клубной истории

Женский футбольный клуб «Рубин» вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв в 1/8 стадии турнира московский ЦСКА.

Казанские футболистки сумели сдержать соперника и закончить основное и дополнительное время матча нулевой ничьей. В серии пенальти точнее оказались представительницы «Рубина». В решающем ударе игрок ЦСКА попала в перекладину.

Эта победа стала для женского «Рубина» первой в истории клуба. После создания команды зимой нынешнего года казанские футболистки успели провести 13 матчей, в которых ни разу не обыграли своих соперниц.