Экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Каргинова победил на третьем этапе ралли «Шелковый путь»

Фото: Максим Платонов (архив)

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова победил в третьем этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он преодолел дистанцию в 133,22 км от Горно-Алтайска до Кош-Агача за 1 час 26 минут 10 секунд.

Вторым о отставанием в 23 секунды пришел «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев, третьим белорус Сергей Вязович на МАЗе. Антон Шибалов стал четвертым, Дмитрий Сотников — пятым, Сергей Куприянов — седьмым, Айрат Мардеев — восьмым, сообщает ТАСС.

В общем зачете по итогам трех этапов Каргинов находится на пятом месте. Первое место у Сотникова, вторым идет Николаев, третьим — Вязович, четвертым — Шибалов. Шестое место у Мардеева, восьмое у Куприянова.



Четвертый этап ралли от Кош-Агача до Горно-Алтайска пройдет 5 июля.



Напомним, в классе грузовиков на втором этапе первое место занял экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Сотникова, он же победил и в первый соревновательный день. Вторым стал белорус Сергей Вязович. Тройку призеров замкнул Шибалов.

Напомним, все семь этапов ралли-рейда, которые должны были пройти по территории Монголии, отменены. Вместо них состоятся три гоночных дня по российскому Алтаю.

Татьяна Демина