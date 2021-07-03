Экипаж Сотникова выиграл второй этап ралли «Шелковый путь»

Фото: Минспорт РТ

В ралли-рейде «Шелковый путь» завершился второй соревновательный день. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта РТ.

В классе грузовиков первое место занял экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Вторым стал белорус Сергей Вязович. Еще один представитель татарстанской команды — Антон Шибалов замкнул тройку призеров.

«Конечно, приятно выиграть очередной этап, но гонка длинная, и мы будем продолжать действовать в своем ключе, насколько позволяет грузовик», — сказал Сотников.

Вчера в классе грузовиков экипаж Сотникова также был первым.