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Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл первый этап ралли «Шелковый путь»

16:17, 02.07.2021
Экипаж Сотникова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл первый этап ралли «Шелковый путь»
Фото: vk.com/rallykm

В ралли-рейде «Шелковый путь» завершился первый соревновательный день.

В классе грузовиков первенствовал экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Вторым стал белорус Алексей Вишневский, уступивший лидеру 10 секунд. Еще один представитель татарстанской команды Айрат Мардеев замкнул тройку призеров.

Напомним, «Шелковый путь» официально стартовал накануне с центральной площади Омска.

Спорт
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