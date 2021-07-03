В России пройдут все три этапа ралли «Шелковый путь»

Глава ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин сообщил, что все три этапа ралли-рейда «Шелковый путь» пройдут в России. Об этом пишут «Известия».

«Со своими коллегами сделали все возможное и невозможное, чтобы организовать гонку, найти выход из ситуации, в которой все мы оказались. Мы проведем еще три гоночных дня на Алтае, финишируем 6 июля и проведем красивую финишную церемонию», — сказал он.

Напомним, глава оргкомитета ралли «Шелковый путь» Дмитрий Чернышенко заявил, что отрезок гонки, который был запланирован по территории Монголии, отменен из-за эпидемиологической обстановки.

