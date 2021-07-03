Новости спорта

21:10 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная Дании победила Чехию на чемпионате Европы по футболу

20:56, 03.07.2021
Сборная Дании победила Чехию на чемпионате Европы по футболу
Фото: vk.com/championsscup

Сборная Дании победила Чехию в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу со счетом 2-1.

Открыл счет в матче Томас Дилейни на 5 минуте. Каспер Дольберг отличился на 42 минуте матча. Чехи забили первый гол во втором тайме — его автором стал Патрик Шик (49 минута). Игра проходила в Баку. Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев работал резервным судьей на матч между Данией и Чехией.

СпортФутболОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также