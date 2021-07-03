Сборная Дании победила Чехию на чемпионате Европы по футболу

Сборная Дании победила Чехию в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу со счетом 2-1.

Открыл счет в матче Томас Дилейни на 5 минуте. Каспер Дольберг отличился на 42 минуте матча. Чехи забили первый гол во втором тайме — его автором стал Патрик Шик (49 минута). Игра проходила в Баку. Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев работал резервным судьей на матч между Данией и Чехией.

