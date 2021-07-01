Карасев будет резервным судьей матча Чехия — Дания на Евро-2020
УЕФА определился с судейскими бригадами, которые обслужат матчи 1/4 финала чемпионата Европы-2020 по футболу.
В числе получивших назначение оказался российский арбитр Сергей Карасев. Он будет работать резервным судьей на матч между Данией и Чехией. Главным арбитром заявлен голландец Бьорн Куйперс.
Игру сборной Украины против Англии рассудит судья из Германии Феликс Брих. На других четвертьфинальных матчах заявлены англичанин Майкл Оливер (Швейцария — Испания) и словенец Славко Винчич (Бельгия — Италия).
Напомним, ранее Карасев отработал на турнире четыре встречи — три раза главным арбитром и один раз резервным.СпортФутбол
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