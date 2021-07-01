Новости спорта

12:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Карасев будет резервным судьей матча Чехия — Дания на Евро-2020

12:40, 01.07.2021
Карасев будет резервным судьей матча Чехия — Дания на Евро-2020
Фото: premierliga.ru

УЕФА определился с судейскими бригадами, которые обслужат матчи 1/4 финала чемпионата Европы-2020 по футболу.

В числе получивших назначение оказался российский арбитр Сергей Карасев. Он будет работать резервным судьей на матч между Данией и Чехией. Главным арбитром заявлен голландец Бьорн Куйперс.

Игру сборной Украины против Англии рассудит судья из Германии Феликс Брих. На других четвертьфинальных матчах заявлены англичанин Майкл Оливер (Швейцария — Испания) и словенец Славко Винчич (Бельгия — Италия).

Напомним, ранее Карасев отработал на турнире четыре встречи — три раза главным арбитром и один раз резервным.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также