Карасев будет резервным судьей матча Чехия — Дания на Евро-2020

УЕФА определился с судейскими бригадами, которые обслужат матчи 1/4 финала чемпионата Европы-2020 по футболу.

В числе получивших назначение оказался российский арбитр Сергей Карасев. Он будет работать резервным судьей на матч между Данией и Чехией. Главным арбитром заявлен голландец Бьорн Куйперс.

Игру сборной Украины против Англии рассудит судья из Германии Феликс Брих. На других четвертьфинальных матчах заявлены англичанин Майкл Оливер (Швейцария — Испания) и словенец Славко Винчич (Бельгия — Италия).

Напомним, ранее Карасев отработал на турнире четыре встречи — три раза главным арбитром и один раз резервным.