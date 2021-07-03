МВД: иностранные болельщики должны покинуть Россию до 12 июля

До 12 июля этого года иностранные болельщики, которые приехали в Россию на чемпионат Европы по футболу, должны покинуть страну, если у них нет причин для дальнейшего пребывания. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в качестве зрителей чемпионата, обязаны покинуть территорию Российской Федерации не позднее 12 июля 2021 года включительно», — говорится в заявлении.

На въехавших в страну по паспорту болельщика (FAN ID) зрителей Евро-2020 не распространяется указ президента РФ о мерах по урегулированию положения иностранцев в России во время пандемии коронавируса в части продления сроков их пребывания на территории страны.

Ранее Дания отклонила просьбу Российского футбольного союза о том, чтобы допустить болельщиков из России на матч Евро-2020 в Копенгагене.



Алексей Нечаев