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Дания отклонила просьбу РФС о допуске российских болельщиков на Евро-2020

12:45, 02.06.2021 2
Дания отклонила просьбу РФС о допуске российских болельщиков на Евро-2020
Фото: rfs.ru

Дания отклонила просьбу Российского футбольного союза о том, чтобы допустить болельщиков из России на матч Евро-2020 в Копенгагене.

На решение властей Дании о недопуске болельщиков из России на матч отреагировали в пресс-службе УЕФА, сообщив, что «вопрос был направлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было».

Российские болельщики не будут допущены на игру чемпионата Европы по футболу против Дании в Копенгагене в связи с решением датских властей, которое может быть связано с рекомендациями Совета Евросоюза. В частности, для пересечения границ ЕС разрешено допускать лишь граждан, прошедших вакцинацию одобренными в Европе вакцинами. Российские «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев обращался с письмом к генеральному директору УЕФА Мартину Каллену. Он выразил обеспокоенность действиями датских властей и попросил помощи в решении проблемы.

Матч Дания — Россия состоится в Копенгагене 21 июня.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 июн
    Если не пускают наших болельщиков тогда нужно не пускать и болельщиков из Дании к нам. Либо пускать тех кто будет вакцинирован нашей вакциной.
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    Анонимно 03 июн
    дания у нас не играет
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