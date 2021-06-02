Дания отклонила просьбу РФС о допуске российских болельщиков на Евро-2020

Дания отклонила просьбу Российского футбольного союза о том, чтобы допустить болельщиков из России на матч Евро-2020 в Копенгагене.



На решение властей Дании о недопуске болельщиков из России на матч отреагировали в пресс-службе УЕФА, сообщив, что «вопрос был направлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было».

Российские болельщики не будут допущены на игру чемпионата Европы по футболу против Дании в Копенгагене в связи с решением датских властей, которое может быть связано с рекомендациями Совета Евросоюза. В частности, для пересечения границ ЕС разрешено допускать лишь граждан, прошедших вакцинацию одобренными в Европе вакцинами. Российские «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев обращался с письмом к генеральному директору УЕФА Мартину Каллену. Он выразил обеспокоенность действиями датских властей и попросил помощи в решении проблемы.

Матч Дания — Россия состоится в Копенгагене 21 июня.

Маргарита Головатенко