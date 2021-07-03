В Куюках началась подача заявлений в новую школу: родители занимают очередь с четырех утра

В Куюках началась подача заявлений в новую школу. Родители начали занимать очередь с четырех утра.

Прием документов ведется в детсаду «Золотая рыбка». Как сообщают в соцсетях, подача заявлений началась в 9.00. Но уже в семь утра в очереди насчитывалось не менее 40 человек. Сейчас с заявлениями пришли около 300 человек.

Сегодня, до 16.00, принимаются заявления от жителей ЖК «Светлый», ЖК «Новые Куюки». Завтра прием заявлений продолжится от жителей деревни Куюки, ЖК «Яшьлек». 10 июля с заявлениями смогут подъехать жители сел Богородского и Новые Салмачи. Остальные адреса приглашаются 11 июля.

Напомним, 9 марта президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики и муниципалитету в течение двух недель разработать предложения по строительству школы в Куюках.



Уже 17 марта на объекте начались земляные работы по планировке территории и устройству котлована под фундамент здания. В строительстве задействовали около 200 человек и 40 единиц спецтехники.



Ольга Плешкова