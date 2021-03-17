В Куюках проводят земляные работы по планировке территории новой школы

В деревне Куюки Пестречинского района РТ проводят земляные работы по планировке территории и устройству котлована под фундамент здания новой школы, рассчитанной на 1224 ученика. В строительстве задействованы около 200 человек и 40 единиц спецтехники.

«На месте были обсуждены ряд вопросов, в том числе вопросы по проведению инженерных сетей и размещению предполагаемой парковки», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте Пестречинского района РТ.



Строительную площадку посетил глава муниципалитета Ильхам Кашапов. Он также проинспектировал работы по возведению двух детских садов на 220 и 120 мест в Богородском сельском поселении. Там приняли решение вести работы круглосуточно в связи с небольшими отставаниями от плана.

Напомним, 9 марта президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики и муниципалитету в течение двух недель разработать предложения по строительству школы в деревне Куюки.



Татьяна Демина