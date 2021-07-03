С 25 июля в Татарстане начнется сезон охоты на пернатую дичь

С 25 июля на территории республики начинается сезон охоты на пернатую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам Татарстана.

На разных птиц определены свои сроки охоты:

Болотно-луговая дичь — 25.07.2021-05.12.2021;

Боровая, степная и полевая дичь — 05.08.2021 — 05.01.2021;

Водоплавающая дичь — 28.08.2021 — 05.12.2021;

Гусь — 04.09.2021 — 05.12.2021;

Утка — 04.09.2021 — 05.12.2021;

Болотно-луговая — 04.09.2021 — 05.12.2021;

Полевая — 04.09.2021 — 05.12.2021;

Куропатка 04.09.2021 — 05.12.2021;

Вальдшнеп, боровая — 04.09.2021 — 05.01.2022;

Ворона серая — 04.09.2021 — 05.01.2022.

Напомним, в 2020 году оборот продукции охоты в Татарстане составил 222 млн рублей, что на 46% выше, чем годом ранее. Глава Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков объяснял, что это связано как с возросшими объемами добычи, так и с увеличением численности животного мира.



Ольга Плешкова