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С 25 июля в Татарстане начнется сезон охоты на пернатую дичь

07:53, 03.07.2021
С 25 июля в Татарстане начнется сезон охоты на пернатую дичь

С 25 июля на территории республики начинается сезон охоты на пернатую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам Татарстана.

На разных птиц определены свои сроки охоты:

  • Болотно-луговая дичь — 25.07.2021-05.12.2021;
  • Боровая, степная и полевая дичь — 05.08.2021 — 05.01.2021;
  • Водоплавающая дичь — 28.08.2021 — 05.12.2021;
  • Гусь — 04.09.2021 — 05.12.2021;
  • Утка — 04.09.2021 — 05.12.2021;
  • Болотно-луговая — 04.09.2021 — 05.12.2021;
  • Полевая — 04.09.2021 — 05.12.2021;
  • Куропатка 04.09.2021 — 05.12.2021;
  • Вальдшнеп, боровая — 04.09.2021 — 05.01.2022;
  • Ворона серая — 04.09.2021 — 05.01.2022.

Напомним, в 2020 году оборот продукции охоты в Татарстане составил 222 млн рублей, что на 46% выше, чем годом ранее. Глава Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков объяснял, что это связано как с возросшими объемами добычи, так и с увеличением численности животного мира.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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