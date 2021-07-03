С 25 июля в Татарстане начнется сезон охоты на пернатую дичь
С 25 июля на территории республики начинается сезон охоты на пернатую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам Татарстана.
На разных птиц определены свои сроки охоты:
- Болотно-луговая дичь — 25.07.2021-05.12.2021;
- Боровая, степная и полевая дичь — 05.08.2021 — 05.01.2021;
- Водоплавающая дичь — 28.08.2021 — 05.12.2021;
- Гусь — 04.09.2021 — 05.12.2021;
- Утка — 04.09.2021 — 05.12.2021;
- Болотно-луговая — 04.09.2021 — 05.12.2021;
- Полевая — 04.09.2021 — 05.12.2021;
- Куропатка 04.09.2021 — 05.12.2021;
- Вальдшнеп, боровая — 04.09.2021 — 05.01.2022;
- Ворона серая — 04.09.2021 — 05.01.2022.
Напомним, в 2020 году оборот продукции охоты в Татарстане составил 222 млн рублей, что на 46% выше, чем годом ранее. Глава Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков объяснял, что это связано как с возросшими объемами добычи, так и с увеличением численности животного мира.
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