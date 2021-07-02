ТАСС: почти все члены мониторинга ОПЕК+ одобрили увеличение добычи нефти на 0,4 млн б/с

Фото: Максим Платонов (архив)

Все члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+, кроме ОАЭ, одобрили план по увеличению добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц с августа до конца 2021 года. Помимо этого они поддержали продление сделки до конца следующего года.

Консультации переходят в режим министерской конференции ОПЕК+ с участием всех 23 стран участниц организации, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, накануне министры ОПЕК+ не смогли достичь договоренности по наращиванию добычи нефти в ближайшие месяцы, так как некоторые страны, в частности ОАЭ и Казахстан, не одобрили предложенное распределение квот по увеличению добычи нефти.



В начале июня министры стран ОПЕК+ договорились оставить в силе план восстановления добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая — июля. Добыча нефти в России и Саудовской Аравии в июле должна составлять 9,49 млн б/с. Страны ОПЕК+ в июле должны сокращать добычу нефти на 5,76 млн б/с к базовому уровню. СМИ сообщали, что ОПЕК+ обсуждает возможность ежемесячного наращивания добычи нефти на 500 тыс. б/с и после августа.

Татьяна Демина