ОПЕК+ может ослабить ограничения на добычу нефти в августе на 500 тыс. б/с

ОПЕК+ рассматривает возможность ослабить ограничения на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию источников Dow Jones.

Известно, что представители нефтедобывающих государств планируют встретиться 1 июля для обсуждения вопросов добычи сырья. ОПЕК+ обсуждает возможность ежемесячного наращивания добычи нефти на 500 тыс. б/с и после августа.

Напомним, по мнению Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК+ должна будет увеличить добычу нефти. Там считают, что спрос может вернуться к допандемийным уровням. Группа ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией может увеличить добычу нефти на 1,4 млн б/с с июля текущего года по март 2022 года, считают в МЭА.

В начале июня министры стран ОПЕК+ договорились оставить в силе план восстановления добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая — июля. Добыча нефти в России и Саудовской Аравии в июле должна составлять 9,49 млн б/с. Страны ОПЕК+ в июле должны сокращать добычу нефти на 5,76 млн б/с к базовому уровню.



Татьяна Демина