Министры ОПЕК+ договорились ничего не менять в планах по наращиванию добычи

Министры стран ОПЕК+ договорились оставить в силе план восстановления добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая — июля. Об этом сообщает ТАСС.



Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 1 июля. Добыча нефти в России и Саудовской Аравии в июле должна составлять 9,49 млн б/с. Страны ОПЕК+ в июле должны сокращать добычу нефти на 5,76 млн б/с к базовому уровню.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле страны-участницы ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании объемов добычи нефти начиная с мая. В предыдущий месяц они нарастили добычу нефти на 350 тысяч баррелей в сутки. На столько же страны-участницы сделки смогут увеличить показатель в июне. В июле они увеличат добычу сырья на 400 тысяч баррелей в сутки.

