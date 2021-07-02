Выручка татарстанских бизнесменов на маркетплейсах за 2021 год может вырасти до 14 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

За этот год выручка татарстанских предпринимателей на маркетплейсах может достичь 14 млрд рублей, сообщил бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев. По его словам, на конец мая она уже составила 8,4 млрд рублей, что в два раза больше результатов всего прошлого года (3,5 млрд рублей).

Абдулганиев сообщил, что с начала 2021 года количество предпринимателей из Татарстана, представляющих свои товары на электронных торговых площадках, выросло на 61%. Так, на конец весны на Wildberries, Ozon, eBay, KazanExpress торговали более 6,6 тыс. бизнесменов.

Для Татарстана важно не только обеспечить бизнесменам условия для торговли на маркетплейсах, но и организовать продвижение на них местной продукции, заявил президент республики Рустам Минниханов в июне. По его словам, пока даже не все крупные бизнесмены умеют работать с электронными площадками, этому их надо обучить.

Как в мае выяснило «Реальное время», на одной из крупнейших торговых интернет-площадок России — Ozon — число татарстанских предпринимателей в пандемию выросло почти в 10 раз, а оборот продаж — в 17 раз.

