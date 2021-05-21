Оборот предпринимателей из Татарстана на Ozon вырос в 17 раз

Прошлый год поменял отношение многих предпринимателей к онлайну как к каналу продаж

Фото: Максим Платонов

Во время карантинов, локдаунов и других ограничительных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса, резко набрала рост онлайн-торговля. Рост в России продолжился в 2021 году и составил в первые 2 месяца более 40%. Как узнала газета «Реальное время», на одной из крупнейших торговых интернет-площадок РФ, «Озоне», число татарстанских продавцов в пандемию выросло почти в 10 раз, а их оборот — в 17 раз. Прошлый год поменял отношение многих предпринимателей к онлайну, так объясняют происходящее операторы онлайн-торговли. А сами онлайн-магазины начинают вследствие этого обгонять по капитализации «реальную розницу».

Бум онлайн-торговли: оборот в РФ вырос почти в 1,5 раза

Ассоциация компаний интернет-торговли РФ (АКИТ) в апреле рассказала, что рынок интернет-торговли вырос в России в январе-феврале 2021 года на 44%. Объем внутреннего рынка e-commerce за первые два месяца этого года составил 431,3 млрд рублей. А вот объем трансграничной торговли в РФ продолжает снижаться: в январе 2021 года он упал на 39% (в сравнении с январем 2020 года), в феврале объемы снизились на 30% (в сравнении с февралем 2020 года). Падение в отдельных категориях составило от 30% до 80% (одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для детей). Причины в АКИТ видят в активной локализации бизнеса иностранных игроков в нашей стране.

Как уверяют в ассоциации, «зарубежные компании готовы инвестировать в создание полноценных интернет-магазинов, вкладываться в развитие инфраструктуры, создавать рабочие места». Поэтому если в начале 2020 года снижение доли трансграничной интернет-торговли в АКИТ связывали с ограничениями, введенными из-за коронавируса, то теперь там говорят «об устойчивых трендах, которые обусловлены прежде всего укреплением внутреннего рынка и усилением технологий и компетенций российских компаний».

Президент АКИТ Артем Соколов рассказывает нашему изданию:

— Несмотря на то, что итоги первых четырех месяцев электронной коммерции в России в 2021 году на 4,5% уступают показателям того же периода 2020 года, мы можем говорить о сложившейся привычке россиян совершать покупки в интернете. Март-апрель 2020 года — это время локдауна и резкого роста онлайн-продаж, когда были закрыты практически все магазины, и для большинства товарных категорий онлайн был единственным каналом для покупок. В эти месяцы отмечались рекордные продажи бытовой техники, электроники, всего, что могло помочь обустроить удаленную работу взрослых, дистанционное обучение детей и решать повседневные бытовые задачи. В этот же период был необычайно высокий спрос на одежду, доставку продуктов, товары для детей, для занятий спортом, ремонта и на ряд других категорий. Мы видим, что паттерны потребительского поведения сохраняются и сегодня. С января по апрель в 2020 голу россияне потратили на онлайн-покупки 1,061 трлн руб., в этом году, когда сняты все ограничительные меры, — 1,013 трлн руб. По нашим прогнозам, итогом года станет рост на 25% и общий объем продаж — 4 трлн руб.

В Татарстане объем онлайн-продаж за первые четыре месяца 2021 года оказался на 12% ниже, чем в 2020 году: 22,84 млрд руб. и 20,07 млрд руб соответственно.

Топ-5 популярных товаров у россиян не изменился: это категории «цифровая и бытовая техника», «мебель и товары для дома», «одежда и обувь», «продукты питания», «красота и здоровье». При этом самым быстрорастущим сегментом стала «мебель и товары для дома», уверенно занявшая вторую строчку рейтинга: ежемесячный рост составляет в среднем +300%.

Предпочтения жителей Татарстана не отличаются от общероссийских, а вот распределение по строчкам рейтинга несколько иное. Больше всего татарстанцы потратили на цифровую и бытовую технику и мебель (4,303 млрд руб. и 2,477 млрд руб.). На третьем месте по объемам продаж оказались продукты питания (2,350 млрд руб), потеснив одежду и обувь (1,770 млрд руб.). Покупка товаров для красоты и здоровья обошлась в сумму 1,417млрд руб.



«Прошлый год поменял отношение многих предпринимателей к онлайну…»

В компании «Озон», которая предоставляет свои интернет-площадки для онлайн-торговли, подтвердили рост интереса россиян к электронной коммерции в последнее время. Представители «Озон» рассказали газете «Реальное время», что основная причина — в удобстве формата маркетплейса (платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц), который почувствовали на себе жители России и ее отдельных регионов, включая Татарстан. Покупателям маркетплейс дает возможность покупать самые разные товары в одном месте и получить их удобно и быстро, отмечают в «Озоне». А представители бизнеса с помощью онлайн-платформы получают доступ к многомиллионной аудитории и возможность продавать товары на территории всей России и за ее пределами, пользуясь логистической инфраструктурой маркетплейса.

В компании «Озон» подтвердили рост интереса россиян к электронной коммерции в последнее время. Фото: retail.ru

— Прошлый год, безусловно, поменял отношение многих предпринимателей к онлайну как каналу продаж, ведь из-за пандемийных ограничений многие потеряли традиционный канал сбыта. В той ситуации маркетплейсы были самым быстрым и удобным способом наладить продажи в интернете. Значительный приток продавцов на торговую площадку Ozon мы наблюдали весной и летом 2020 года, этот тренд продолжался и позже — в конце 2020 года количество активных продавцов на Ozon было в 4 раза больше, чем годом ранее, — рассказали нам в «Озоне».

Оборот предпринимателей из РТ на «Озоне» в 2020 году вырос в 17 раз

Предприниматели из Республики Татарстан также активно выходили на маркетплейс, отмечается в сообщении, направленном в редакцию «Реального времени» онлайн-магазином Ozon. Так, в 2020 году на Ozon активно торговало более 500 продавцов из Татарстана, а это в 9 раз больше, чем годом ранее. Оборот предпринимателей из Татарстана вырос еще сильнее — в 17 раз, они заработали почти 1,2 млрд рублей. Чаще всего они продают товары для дома, товары для детей, одежду и обувь. Для поддержания роста интереса бизнеса к маркетплейсам «Озон» в феврале 2021 года снизил комиссии за продажу товаров и сделал более гибкой логистику.

— К существовавшим ранее двум схемам сотрудничества — продажа со своего склада и продажа со склада Ozon — мы добавили третий вид сотрудничества, при котором маркетплейс выступает в качестве витрины, а продавец осуществляет доставку сам, либо сторонними логистическими компаниями.

Такой формат позволит выйти на маркетплейс продавцам товаров с особыми условиями хранения и доставки и предпринимателям, чьи товары требуют дополнительных работ по установке или подключению. Сегодня есть предприниматели и из отдаленных городов, которым сегодня из-за расстояний сложно доставлять свои заказы в сортировочные центры Ozon — «с появлением модели витрины этот этап логистики исчезает, и вместе с ним — барьер выхода на платформу». Помимо этого, компания предоставляет маркетинговую и аналитические платформы — они позволяют продавцам детально анализировать свои продажи и продвигать товары на площадке.

Для поддержания роста интереса бизнеса к маркетплейсам «Озон» в феврале 2021 года снизил комиссии за продажу товаров и сделал более гибкой логистику. Фото: logistics.ru

Предприниматели из Татарстана Римма и Рустам Кашаповы рассказывают о своем опыте выхода на электронные маркетплейсы:

— В интернет-торговле мы с 2013 года. Изначально мы создали мультибрендовый интернет-магазин мусульманской одежды и аксессуаров. Еще до пандемии, в 2019 году, решили продать его, потому что захотели сфокусироваться на своем бренде «Вейл». Миссия его — создавать удобные, в чем-то инновационные головные уборы. Например, мы первые, кто создал хиджаб с прорезями для наушников и очков. Так как изначально мы решили продвигать наши головные уборы через маркетплейсы, то сразу отказались от офиса и склада и уже к началу пандемии работали удаленно. Сейчас мы есть на Amazon (США), Wildberries, Ozon, Maidenly. Благодаря маркеплейсам наша аудитория растет, так как оказалось, что на этих площадках нашими головными уборами интересуются не только мусульманки, но и представительницы иных конфессий, а такие головные уборы как чалма и тюрбан популярны, к примеру, у светских девушек и у женщин после химиотерапии. За 2 года наша компания выросла в 20 раз. Наши товары покупают не только жители Татарстана, но и жительниц практически всех крупных городов России, а также из Казахстана и Украины. Мы рады, что являемся партнерами маркеплейсов, благодаря им у нас есть возможность сосредоточиться на производстве, над улучшением качества поставляемой на эти площадки продукции, не отвлекаясь на вопросы по сборке и доставке наших товаров.



Онлайн-магазины начинают обгонять по капитализации «реальную розницу»

В январе этого года по уровню рыночной капитализации Ozon Holdings стал крупнейшим российским ритейлером, ценные бумаги которого торгуются на российском фондовом рынке, обогнав X5 Retail Group, капитализация которого составляет порядка $10 млрд — тогда как капитализация «Озона» благодаря росту американских депозитарных расписок 18 января 2021 года достигла почти $ 11 млрд.

Комментируя рост, аналитики отмечали, что, вероятнее всего, Ozon продолжит опережать своих ключевых конкурентов по темпам роста: «Более высокая чувствительность компании к карантинным мерам по сравнению с конкурентами будет связана с более диверсифицированной структурой продаж. Мало того, что его крупнейшая категория, электроника, составляет всего 24% выручки, но остальная часть продаж распределена по большому количеству других сегментов, включая быстро растущий сегмент товаров повседневного спроса. В этом отношении служба экспресс-доставки Ozon — важный драйвер роста».