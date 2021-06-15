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С начала 2021 года число аккаунтов татарстанских компаний на маркетплейсах выросло на 61%

19:20, 15.06.2021
С начала 2021 года число аккаунтов татарстанских компаний на маркетплейсах выросло на 61%
Фото: tatarstan.ru

С начала этого года количество аккаунтов татарстанских компаний на маркетплейсах, с которых они продают свои товары, выросло на 61%, сообщил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

На сегодняшний день на онлайн-площадках насчитывается уже 7 933 таких аккаунта, сообщает пресс-служба президента РТ.

Для Татарстана важно не только обеспечить бизнесменам условия для торговли на маркетплейсах, но и организовать продвижение на них местной продукции, заявил глава республики Рустам Минниханов. По его словам, пока даже не все крупные бизнесмены умеют работать с электронными площадками, этому их надо обучить.

Как узнала в прошлом месяце газета «Реальное время», на одной из крупнейших торговых интернет-площадок России Ozon число татарстанских продавцов в пандемию выросло почти в 10 раз, а оборот продаж — в 17 раз.

Татьяна Демина
БизнесРозничная торговля Татарстан
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