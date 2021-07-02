Верховный суд РТ оценит законность ареста главы завода «Электроприбор»

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционные жалобы на арест экс-депутата Казгордумы, гендиректора ОАО «Казанский завод «Электроприбор» Павла Шацких. По данным «Реального времени», о смягчении этой меры пресечения суд намерены просить представители трудового коллектива предприятия, Торгово-промышленной палаты и Ассоциации промышленных предприятий республики.



В СИЗО Шацких находится с 12 июня по делу ФСБ о мошенничестве в особо крупном размере. Фабулу силовики не раскрывают. Но известно — с обвинением арестованный не согласен.

Источники «Реального времени» сообщают — претензии к госконтрактам «Электроприбора» с Минобороны РФ 2017—2020 годов. Речь якобы идет о завышении цен на комплектующие от одного из поставщиков на 400 миллионов рублей с лишним.

«Все госконтракты уже исполнены», — подчеркнул в разговоре с «Реальным временем» адвокат обвиняемого гендиректора.