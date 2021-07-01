Вода на дорогах в центре Казани после сильного ливня уже ушла

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Дороги в центре Казани после сильного ливня уже не покрыты водой. На данный момент вода на улице Пушкина ушла, сообщили в мэрии города.

На улице Университетской и вдоль парка «Черное озеро» также нет проблем со скоплением воды на дорогах.

Во время устранения последствий сильного дождя рабочие на улице Пушкина из дождеприемника вытащили резиновую камеру и прочий мусор.

Отметим, после сильного ливня дежурные бригады комитета внешнего благоустройства исполкома Казани вышли на очистку решеток и дождеприемников. Они убирали мусор и траву, которые потоками воды занесло в ливневые канализации.

Сегодня вечером в Казани прошел сильный дождь. Ливень обрушился на центр и другие районы города. Осадки сопровождались громом и грозой. Синоптики прогнозировали вечером 1 июля непогоду: грозы и кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, сильные дожди, локально град.

Напомним, сильный ливень прошел в Казани в начале июня. Тогда улицы и дороги города в очередной раз скрылись под водой.



Татьяна Демина