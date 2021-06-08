«Яндекс.Погода»: в ближайшие 2 часа ливень в Казани не прекратится

Фото: скриншот

В Казани сегодня вечером началась гроза. По данным сервиса «Яндекс.Карты», ливень будет идти еще на протяжении двух часов.

Судя по карте, дождь идет в Ново-Савиновском, Кировском, Вахитовском, Приволжском районах.

Пользователи соцсетей уже начали выкладывать фото и видео непогоды. Очевидцы предупреждают о затопленных дорогах.

В комментариях в социальных сетях пользователи отмечают, что центр Казани уже успел утонуть, в Ново-Савиновском районах, Азино пока только гремит гром и сверкают молнии. В Дербышках пока нет осадков, в Авиастроительном районе пошел слабый дождь, также гремит гром.

В телеграм-канале «Татмедиа» сообщается, что машины в центре Казани из-за дождя «уходят под воду».

Сегодня днем синоптики предупредили татарстанцев о надвигающейся грозе.

Затопило проспект Амирхана, сообщают пользователи соцсетей. Автор видео говорит за кадром: «У нас машины плавают, одна утонула совсем».