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Завтра в Татарстане ожидается гроза

13:07, 30.06.2021
Завтра в Татарстане ожидается гроза
Фото: pixabay.com

Ночью и днем 1 июля на территории Татарстана местами ожидаются грозы и кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, сильные дожди, локально град.

С 23 часов 30 июня до 18 часов 1 июля на территории РТ могут быть неблагоприятные метеорологические явления.

фото: ГУ МЧС РФ по РТ

МЧС России по РТ рекомендует находиться в помещениях. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Также не следует находиться вблизи крупных деревьев.

Ранее сообщалось, что 30 июня на территории Татарстана местами ожидаются кратковременные дожди.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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