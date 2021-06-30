Завтра в Татарстане ожидается гроза
Ночью и днем 1 июля на территории Татарстана местами ожидаются грозы и кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, сильные дожди, локально град.
С 23 часов 30 июня до 18 часов 1 июля на территории РТ могут быть неблагоприятные метеорологические явления.
МЧС России по РТ рекомендует находиться в помещениях. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Также не следует находиться вблизи крупных деревьев.
Ранее сообщалось, что 30 июня на территории Татарстана местами ожидаются кратковременные дожди.
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