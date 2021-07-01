В Казани прошел ливень — фото и видео
Сегодня вечером в Казани прошел сильный дождь. Ливень обрушился на центр и другие районы города.
Дождь был настолько сильным, что видимость из окон домов и машин была практически нулевая.
Осадки сопровождались громом и грозой. В соцсетях казанцы уже начали делиться видео ливня.
После дождя образовались огромные лужи. Казанцы вновь говорят о скоплении воды на дорогах. В центре города, прямо напротив Кремля, образовалась огромная лужа, которая скрыла асфальт.
Некоторые казанцы так сильно ждали дождя после аномальной жары, что обрадовавшись дождю, легли на улице Баумана прямо под ливнем.
Отметим, что синоптики прогнозировали вечером 1 июля непогоду: грозы и кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, сильные дожди, локально град.
Напомним, сильный ливень прошел в Казани в начале июня. Тогда улицы и дороги города в очередной раз скрылись под водой.
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