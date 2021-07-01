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В Казани прошел ливень — фото и видео

18:51, 01.07.2021 1
В Казани прошел ливень — фото и видео
Фото: скриншот

Сегодня вечером в Казани прошел сильный дождь. Ливень обрушился на центр и другие районы города.

Дождь был настолько сильным, что видимость из окон домов и машин была практически нулевая.

Фото читателя

Осадки сопровождались громом и грозой. В соцсетях казанцы уже начали делиться видео ливня.

После дождя образовались огромные лужи. Казанцы вновь говорят о скоплении воды на дорогах. В центре города, прямо напротив Кремля, образовалась огромная лужа, которая скрыла асфальт.

скриншот

Некоторые казанцы так сильно ждали дождя после аномальной жары, что обрадовавшись дождю, легли на улице Баумана прямо под ливнем.

Казань после дождя/ фото читателя

Отметим, что синоптики прогнозировали вечером 1 июля непогоду: грозы и кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, сильные дожди, локально град.

скриншот

Напомним, сильный ливень прошел в Казани в начале июня. Тогда улицы и дороги города в очередной раз скрылись под водой.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:28
    Давайте проведем конкурс на самую роскошную лужу .
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