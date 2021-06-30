«Экстренная» вакцинация от COVID-19 в России продлится до формирования коллективного иммунитета

Фото: Максим Платонов (архив)

«Экстренная» вакцинация россиян от коронавируса продлится до формирования в стране коллективного иммунитета, пишет ТАСС со ссылкой на временные методические рекомендации Минздрава России.

Под «экстренной» вакцинацией подразумевается ревакцинация граждан, которые сделали прививку от COVID-19 полгода назад и вакцинация лиц, переболевших вирусом спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания.

Срок 6 месяцев объясняется результатами международных и отечественных исследований, согласно которым гуморальный и клеточный иммунный ответ у переболевших COVID-19 сохраняется в среднем полгода после заболевания, с постепенным его угасанием к 9—12 месяцам.

После достижения коллективного иммунитета вакцинация станет «рутинной» — будет проводиться спустя 12, а не 6 месяцев. При этом граждане по своему желанию все равно смогут сделать прививку спустя полгода.

О том, что власти рассматривают вопрос ежегодной вакцинации граждан от коронавируса накануне сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он заявил, что ее могут ввести после стабилизации в стране эпидемической ситуации и достижения коллективного иммунитета.



Татьяна Демина