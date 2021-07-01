В России за сутки выявили 23 543 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 23 543 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 538 142 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 1 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 16 928 человек, всего выздоровевших — 5 017 321 человек. За сутки коронавирус унес жизни 672 россиян, всего от инфекции скончались 135 886 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 21 042 новых случаях по стране.

Маргарита Головатенко