Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в купальниках с изображением медведя

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил сборной России использовать изображение медведя на купальниках в соревнованиях по синхронному плаванию. Об этом рассказала российская синхронистка Светлана Ромашина.

По ее словам, МОК считает, что медведь будет ассоциироваться с Россией.

«Мы отправили эскиз купальников на согласование, и нам сказали, что из-за того, что на купальниках есть изображение медведя, их не могут утвердить, так как оно ассоциируется с нашей страной.

Пришлось убрать из композиции название страны, которое там звучало на английском языке. Оспаривать не будем, сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы. Слово Russia убрали, оставили With... from love. Нам показали подтверждение, что соответствующие рекомендации дал МОК — медведь запрещен», — сказала Ромашина.

Летние Олимпийские игры — 2020 в Токио начнутся 23 июля и будут идти до 8 августа 2021 года. Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что знаменосцем российской сборной на Олимпиаде станет волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов.

Всего Россия потратила 1,2 миллиарда рублей на подготовку к Олимпиаде в Токио.