Россия потратила 1,2 миллиарда рублей на подготовку к Олимпиаде в Токио

Суммарные расходы на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм — 2020 составили 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В числе наиболее значимых расходов глава ОКР назвал оплату работы иностранных тренеров, на что было выделено спортивным федерациям дополнительное финансирование. Всего услугами зарубежных специалистов пользуются 21 из 52 федераций.

Также значительные расходы пришлись на подготовку молодых спортсменов. 76 миллионов рублей было выделено на участие российских атлетов в Европейских играх, юношеских Олимпийских играх и европейских юношеских олимпийских фестивалях.

Станислав Поздняков. Фото: tatarstan.ru

Кроме этого, Поздняков рассказал о больших расходах на развитие новых олимпийских видов спорта. По его словам, ОКР приходится тратить чуть больше для поддержки новосозданных федераций.

В сумму в 1,2 млрд рублей не включено участие спортсменов на ОИ-2020 в Токио. На эти цели ожидается потратить как минимум 300 миллионов рублей.

Напомним, ранее в Казани прошел чемпионат России по прыжкам в воду. Он носил статус отборочного для формирования сборной страны к Олимпиаде в Токио.