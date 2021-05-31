МВД опровергло информацию о планах устанавливать на автомобили алкозамки

Фото: Максим Платонов (архив)

МВД России не участвует в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками автомобилей россиян, которых поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она уточнила, что МВД не выступало с такой инициативой. А ранее ведомство давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения, поскольку считает, что эффективное внедрение алкозамков возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Минпромторг России прорабатывает с ГИБДД внесение изменений в правила дорожного движения, которые позволят устанавливать алкозамки на автомобили водителей, пойманных пьяными за рулем. Машины будут оборудованы таким устройством за счет нарушителя.

Татьяна Леухина