В России могут начать устанавливать алкозамки на машины водителей, пойманных пьяными за рулем

Минпромторг России прорабатывает с ГИБДД внесение изменений в правила дорожного движения, которые позволят устанавливать алкозамки на автомобили водителей, пойманных пьяными за рулем.

Предполагается, что все автомобили, на которых ездит нарушитель, будут принудительно за его счет оборудованы алкозамком, уточнил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

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До конца года в рамках эксперимента, проводимого Минпромторгом совместно с разработчиками и участниками автомобильного рынка, ожидается доработать регулирование внедрения алкозамков. Он будет работать в связке с системой ГЛОНАСС для того, чтобы передавать данные о водителе, передает «Интерфакс».

Минпромторг планировал до конца 2020 года разработать концепцию алкозамков. До 31 декабря ведомству следовало «проработать вопрос о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели».

