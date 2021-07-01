В Казани на одной из площадок не завершили работы по программе «Наш двор» — видео

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На одной из дворовых территорий на улице Глушко в Казани не завершили работы по республиканской программе «Наш двор», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В прошлом году там обустроили парковку, уложили асфальт и установили контейнеры для раздельного сбора мусора, но жильцы домов остались без скамеек и детской площадки.

На работы в этом дворе потратили 24 млн рублей. Почти все средства ушли на дороги, свет и площадку для мусора. Жильцы недовольны, что их дети этим летом останутся без игровой площадки.

Местные жители оставили заявку в «Народный контроль», где установили контрольный срок завершения работ — 2 сентября. Игровую площадку планируют построить на деньги Советского района Казани.

Напомним, в Казани по программе «Наш двор» уже закончили капитальный ремонт первого в этом году объекта — территории, объединяющей двор у дома 154 по улице Краснококшайской и домов 8, 10 и 12 по улице Повстанческой.

Всего в 2021 году в Казани по программе «Наш двор» планируется благоустроить дворовые территории общей площадью 524 тыс. кв. метров. На это выделено 2,3 млрд рублей.



Татьяна Демина